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﻿美股中段升118點

2019-10-29 列印
　　美國股市本周首個交易日向好，杜指中段報二七○七五點，升一百一十七點；納指則報八三二七點，升八十三點。滙控美國預託證券價格見五十九點七四港元，跌零點五一港元；騰訊則見三百二十二點五二港元，升零點五二港元。紐約期金報每盎司一千四百九十三點六美元，跌一點七美元；紐約期油則報每桶五十六點一四美元，跌零點五二美元。
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