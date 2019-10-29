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開傘遮掩違法行為 謝振中：或涉教唆

2019-10-29 列印
　　上周日晚上警民衝突過後，一名清潔工在昨凌晨四時，於旺角彌敦道及亞皆老街交界清理雜物時，發現一個白色發泡膠箱，寫有「未爆」及「危險」字眼，報警求助，警方將案件列作炸彈嚇詐案處理。

　　此外，警察公共關係科總警司謝振中昨指出，大批蒙面暴徒上周日大肆堵路、破壞、縱火及襲警，發生至少三宗蒙面暴徒圍毆市民的案件。他指出，暴徒破壞旺角一間銀行圍板，警員趕到制服一名涉案男子。

　　他批評，有人打開傘遮掩暴徒犯法行為，還以為這辦法無問題，但事實上，這已干犯協助或教唆罪。他認為，此種透過遮掩去犯法的行為，明顯是心虛、理虧，亦知道自己的醜惡行徑，並且不想讓傳媒及公眾看見。

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