郭能於兩周前在谷中開齋兼起孖後，暫無佳作，幸好他仍不缺支持，明晚跑馬地夜賽將策騎六駒爭功，而且全部都曾在他胯下上陣，部分更曾贏馬或入位，勝在人馬合拍。郭能坦言今次要全力爭取佳績，並對「馬主星輝」和「靚籐王」兩駒的機會最感樂觀。 沈廄「馬主星輝」上仗初跑谷草千八米，即能擊敗季內已曾兩捷的「榮冠大道」贏馬，亦是郭能今季的開齋勝仗，相隔兩周續跑三班千八米，郭能有信心再捷︰「『馬主星輝』上次賽前晨課的走勢已甚佳，顯然是經前仗復出熱身及隨後加強操練下，勇態冒起甚速，所以爆冷贏馬絕非意外。牠至今出賽不多，而目前才開始步入勇態，當然不會只贏一場頭馬被加分便遇阻力，今次再跑勝程而只負相同磅...

2019-10-29