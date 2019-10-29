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義氣搬運已助逾40戶搬家

2019-10-29 列印
■「義氣搬運司機支援平台」已成立一年多。
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　　劏房戶搬屋，往往要為數百元搬遷費皺眉。香港聖公會麥理浩夫人中心，去年設立全港首個「義氣搬運司機支援平台」，結連社區客貨車司機，以低達市價一半價錢，向劏房戶家庭提供優惠搬遷服務。

　　香港聖公會麥理浩夫人中心主管吳堃廉表示，該平台成立一年多，現有十四位司機，曾幫助逾四十戶搬家。過去收費為市場價的二點六七至七五折，平均搬屋費為八百三十多元，較市價的一千七百多元，便宜逾半。該服務的主要對象為葵涌區的劏房戶，若其他類型家庭或地區居民有需要，中心亦樂意提供服務，但就要收正價，藉以確保司機收入。

　　全家月入約八千元的郭女士，去年因舊居滲水影響，須於一個月內搬離，市面運輸公司要收取逾兩千元費用。她向該中心求助，獲安排司機及十名義工協助，事後，她給司機五百元報酬，她非常感謝各人拔刀相助。
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