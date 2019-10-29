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﻿港足成員﻿﻿偷拍裙底認罪候懲﻿

2019-10-29 列印
■被告黃偉國，是港隊五人足球現役成員。
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　　辯方求情時稱，現年二十歲、全職足球員的黃偉國，案發後沒有嘗試逃脫，且承認過錯，當場向事主道歉。而事主亦勸喻他不要再犯，以免影響前途。辯方又指出，被告初犯，深感後悔，獲球會求情信，獲得家人、同事及朋友支持，希望法庭不考慮即時監禁，讓被告有更生機會。

求情指因好奇犯案

　　案情指出，黃於五月六日在港鐵大窩口站B出口扶手電梯，企圖以手機拍攝女子X裙底，被正乘扶手電梯的途人發現，告知女事主，及後將黃截停。黃在警誡下，承認一時好奇犯案。

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