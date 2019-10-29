「G For Good」最近在被喻為CSV界「奧斯卡」的「共享價值大獎」中獲獎，成為「中小企組別」得主，這是該獎項設立以來，首次有香港公司得獎。
新世界「G For Good」 獲共享價值大獎
「G For Good」最近在被喻為CSV界「奧斯卡」的「共享價值大獎」中獲獎，成為「中小企組別」得主，這是該獎項設立以來，首次有香港公司得獎。
調查發現1%擱置人生大事 社會紛擾請飲煩 12%準新人延婚期
反修例風波，社會紛擾，才子佳人無心共諧連理。一項調查發現，一成二受訪新人，約六千對男女，受社會氣氛影響決定延遲婚期；另外百分之一受訪者，約五百對男女，索性取消結婚大計。有婚禮顧問表示，有新人為怕親友無...
2019-10-29
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逾40人墮「期鞋」騙局 涉600萬人幣
「炒鞋」內地成風。不過與炒鞋相關的騙案亦開始「浮面」。江蘇省鎮江市丹徒區警方接報，有男子以假名和假相詐騙顧客購買「期貨球鞋」，但事實上他並無真實貨源，涉案金額達多逾六百萬元人民幣，受害者達四十餘人。目前殷某已警方被刑事拘留。 根據內媒報道，一名自稱「殷十億」的男子明知無充足貨源，卻仍通過微信等網絡平台發佈虛假信息，虛構經營能力，讓顧客全款購買「期貨球鞋」，實施詐騙。 當地警方表示，今年八月，九名年輕人報案，聲稱在網上購買「期鞋」時遭遇詐騙。幾個人均在今年不同時段從男子殷某手中購買了「期鞋」。到約定日期後，殷某沒有交貨也不願退款並很快失聯。九人中，單人涉案金額從兩、三萬元到一...
2019-10-29
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首腦身亡IS恐發動報復 料攻擊監獄 歐洲各國戒備
伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪在美軍突襲下最終走末路，自殺身亡。消息傳出後，歐洲領導人和各地專家都視為反恐戰一大里程碑，但也強調IS未被完全殲滅且其意識形態仍具危險性，恐怕會發動報復性襲擊。 根據追蹤聖戰士媒體的賽德情報集團（SITE Intelligence Group）主任卡茲（Rita Katz）表示，聖戰士運動歷史發展顯示，組織本身能夠克服領袖身亡的變故。庫爾德族為首的「敍利亞民主軍」先前是美國在敍利亞的反恐聯軍主要夥伴，多年來齊抗IS，估計在敍利亞東北部多處關押約一萬二千名疑似IS份子。敍利亞民主軍表示，預料IS會發動報復攻擊，包括攻擊監獄。除敍利亞外，歐洲各地都對...
2019-10-29
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廚房時尚簡約 懿峯白色主調亮麗大廳
西半山西摩道近年有多座新晉豪宅，當中包括樓齡約8年的單幢盤懿峯，主打大碼戶型。市場正放售罕有5房2套大戶，實用面積達1730方呎，廳堂空間方正闊落，露台以望樓景為主。 由永泰亞洲發展的懿峯，於...
2019-10-29
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減息預期升溫 硬脫歐風險減 中美貿協報喜 標指創新高
中美貿易協議傳來利好消息，加上市場預計聯儲局將在本周貨幣政策會議上再次減息，而歐盟同意把英國脫歐日期推遲至明年1月底，多項利好因素刺激投資氣氛。其中標普500指數曾升22點，報3044點，創歷史新高；...
2019-10-29
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巴塞快車彈藥足 全能王橫行
經歷季初適應期後，今夏加盟巴塞隆拿的中場法蘭基迪莊終踢出水準，他在上輪西甲作客3:0大勝伊巴一仗，屢次為蘇亞雷斯等鋒將提供彈藥，連敵軍主帥文迪利巴也直指被他打亂陣腳。巴塞今晚西甲快車續有此子助攻助守，可望主場大勝華拉度列，讓球主客和讓兩球「主勝」去馬。（Now632台周三凌晨4:15直播） 今季加盟巴塞的法蘭基迪莊，還被主帥華維迪由防守中場改造成全能中場，令他需要時間適應而表現未如理想。不過這名荷蘭中場近期漸入佳境，上仗聯賽作客3:0大勝伊巴交出兩次關鍵傳送，傳球成功率也是全隊最高，伊巴主帥文迪利巴坦言：「他的傳球太有威脅，令己隊後防也因而退避三舍。」 近六次魯營對...
2019-10-29
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北海道層雲峽賞秋色
踏入十月，日本北海道（Hokkaido）秋意正濃，在大雪山國立公園內，群山已換上秋裝，而這個時候正是登高的好季節，像我在剛過去的九月，便經由層雲峽的纜山站起點往七合目，沿步道前往黑岳之巔，數小時的旅程...
2019-10-29
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過料新導演 千祈咪盲目聽人意見 張家輝自爆 恨演冷門題材
張家輝最近首度跟三位新導演黎兆鈞、劉永泰和施柏林合作電影《催眠•裁決》，曾經執導過三套戲的家輝，好明白做新導演的困難，三位導演大爆拍攝時家輝經常以過來人身份提點他們不要盲目接受意見，家輝亦自爆個人好理智又有原則，無論做導演定演員會好開明去接受人意見，但同時又唔會掛住聽人講自亂陣腳。不過家輝話暫時未有再做導演計劃，仲話好享受做演員身份，更講明好恨拍啲冷門題材，白癡、邋遢乜都得，仲叫三個新導演可以度啲新嘢再合作，睇嚟大家想睇家輝執導要再等吓啦！ 家輝在戲中飾演大學心理學教授兼催眠師「許立生」，成為殺人案陪審團之一，但被要脅下試圖利用催眠術操控審判結果。 家輝直言最初接受三位導...
2019-10-29
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社論——拉埋天窗也可be water
反修例風波持續四個多月，對民生的影響陸續浮現，連新人籌備婚事亦受干擾。一項調查發現，一成二受訪男女中，即約六千對準新人延後婚期，另百分之一受訪者，約五百對準新人，索性取消結婚大計。調查結果不令人意外，但為了外界紛擾而誤了人生大事，實在可惜，準新人倒不如學習時下潮流be water，靈活應變。 社會不安，人心不快，準新人想共諧連理，也顧慮多多，就以傳統在晚上辦婚宴為例，最怕撞正遊行示威，賓客無法前來賀，場面凋零，更損失大筆籌備開支。 不過，並非沒應變方法，為何不改為午間自助餐，一樣開心，既可以避開晚上遊行示威高峰期，對新人和賓客都好，不怕沒有港鐵服務，而長者賓客又不用夜歸勞頓...
2019-10-29
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馬主星輝再照郭能
郭能於兩周前在谷中開齋兼起孖後，暫無佳作，幸好他仍不缺支持，明晚跑馬地夜賽將策騎六駒爭功，而且全部都曾在他胯下上陣，部分更曾贏馬或入位，勝在人馬合拍。郭能坦言今次要全力爭取佳績，並對「馬主星輝」和「靚籐王」兩駒的機會最感樂觀。 沈廄「馬主星輝」上仗初跑谷草千八米，即能擊敗季內已曾兩捷的「榮冠大道」贏馬，亦是郭能今季的開齋勝仗，相隔兩周續跑三班千八米，郭能有信心再捷︰「『馬主星輝』上次賽前晨課的走勢已甚佳，顯然是經前仗復出熱身及隨後加強操練下，勇態冒起甚速，所以爆冷贏馬絕非意外。牠至今出賽不多，而目前才開始步入勇態，當然不會只贏一場頭馬被加分便遇阻力，今次再跑勝程而只負相同磅...
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