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新世界「G For Good」 獲共享價值大獎

2019-10-29 列印
■新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛，為集團引入CSV文化。
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　　創造共享價值（Creating Shared Value，CSV）概念，近年於世界各地開始普及，新世界發展執行副主席兼總經理鄭志剛為集團引入CSV文化，先後成立「共享價值」部門，以及初創企業「G For Good」，鼓勵及推動企業內部，為社區不同持份者創造共享價值。

　　「G For Good」最近在被喻為CSV界「奧斯卡」的「共享價值大獎」中獲獎，成為「中小企組別」得主，這是該獎項設立以來，首次有香港公司得獎。

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