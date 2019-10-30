﻿中大新發明 極輕便可攜 行路可發電 飛甩「尿袋」

人人手上有一部智能手機，同時也要「尿袋」（流動電源）隨身，以便隨時為電話充電，但將來大家可以向「尿袋」說聲再見。中文大學研究員發明隨身輕便裝置，透過人體步行，將膝部彎曲的動能轉化為電力，由人體自行發電變得可能。中大學者希望，新發明將有助行山人士「自己發電」，不怕電子設備「無電」而與外界失去聯絡。



中文大學機械與自動化工程學系教授廖維新在今年初開始帶領其研究團隊，成功研發極輕便人體動能採電系統裝置，僅重三百零七克，採用較輕便及軟身的「壓電纖維」材料，配合曲柄滑塊機構及彎曲樑機構，將人步行時膝部自然彎曲的動能，轉為電能，突破過往因發電物料過重，以及採電過程產生負擔的限制。



行一萬步 夠智能手環用一日



廖維新指出，摺合「壓電纖維」時可以產生壓電效應，從而產生電力，以每小時兩至六點五公里的慢步速度為例，能持續產生一點六毫瓦功率的電力。例如用家步行八千至一萬步，就能產生智能手環一日的用電量；慢跑十分鐘，亦能為智能電話提供百分之一的電力。



廖稱，經比對團隊測試員佩戴裝置步行，與正常步行時的呼吸模式，發現兩者消耗的能量幾乎沒有差異，即反映佩戴裝置不會加重活動負擔，希望裝置未來能應用於計步器、健康監測儀及全球定位系統。



便利行山人士



廖透露，裝置成本為約八百元，未來將應用於商業上，包括與運動服裝公司合作，設計出貼身輕便且能供電的衣物。他補充，團隊正為裝置申請專利，並將繼續研究減輕裝置的重量、提高發電量及便利性，預計最快一年後可商品化，可供行山人士使用，不怕在山野無電而與外界失去聯絡。



採電系統裝置的研究，早前已刊登於國際著名學術期刊《應用物理學快報》（Applied Physics Letters），並獲編輯推薦為特選文章。