﻿黃之鋒遭DQ 區選提名無效

香港眾志秘書長、區議會海怡西選區參選人黃之鋒，昨早獲選舉主任蔡亮通知其提名無效。蔡認為，黃並非真心摒棄香港獨立及自決前途。黃則批評政府作政治篩選和審查，剝奪其參選權利，正積極考慮提選舉呈請。政府表明，認同及支持選舉主任的決定，指決定與政治審查、限制言論自由或剝奪參選權無關。



黃之鋒昨早近十一時收到通知書，指其提名無效，成為今屆區議會選舉中，唯一一位因政治立場被取消選舉資格的參選人。



蔡亮指，眾志以民主自決為最高綱領，曾表示「同意公投應包括獨立等選項」，而黃為眾志創立人之一，從二○一六年起擔任秘書長，故「客觀地假定」其立場與眾志一致。



黃指屬政治審查



蔡亮稱，黃之鋒早前的回覆，可被理解成「獨立能否作為選項取決於香港民意」，明顯與《基本法》背道而馳。到黃最後的回覆中，聲稱受國家主席習近平言論「嚴詞威脅」，這反映他與眾志不是真心不提倡、不支持港獨。對於黃曾提及眾志「同意公投應該包括獨立和地方自治等選項」，不代表獨立是必然選項，蔡認為他在誤導，其實未放棄獨立主張。



黃之鋒回應稱，沒有主動提倡港獨作為前途自決的選項，批評蔡亮曲解其政治理念，說明取消他選舉資格是北京的硬命令及政治任務。黃說，選舉主任多番對他主觀臆測，為政權篩選不合意的人，又相信政府意圖殺一儆百。



海怡西選區參選人中，新民黨陳家珮及民主派林浩波均獲確認參選資格。陳家珮稱，選舉主任的決定有法律理據，而目前社會氣氛非常繃緊，無論是否取消黃的參選資格，今屆選情都十分嚴峻。



林浩波則批評，公務員放棄政治中立的傳統，剝削黃之鋒政治權利的同時，亦剝削了海怡西選民的選擇權。