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萬聖節玩具驗出含超標塑化劑

2019-10-30 列印
萬聖節玩具驗出含超標塑化劑
■一款骷髏骨連身衣褲，未附有識別標記及雙語警告標籤。
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　　萬聖節將至，海關在多區購買十二款萬聖節玩具，交政府化驗所測試，結果發現一款海盜帽（見圖）及一款玩具斧頭的塑化劑，含鄰苯二甲酸酯，總重量分別為百分之零點七三及百分之零點一七，超出安全條例規定的百分之零點一上限。海關提醒市民，長期攝取塑化劑或會危害兒童健康，對肝臟、腎臟、生殖系統和發育生長造成毒性損害。

　　另外，海關亦發現一款骷髏骨連身衣褲，未附有識別標記及雙語警告標籤，涉違反《條例》的規定，關員前日勒令該間零售商將違規的六件骷髏骨連身衣褲儲存於指定地方。　

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