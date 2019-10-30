另外，海關亦發現一款骷髏骨連身衣褲，未附有識別標記及雙語警告標籤，涉違反《條例》的規定，關員前日勒令該間零售商將違規的六件骷髏骨連身衣褲儲存於指定地方。
萬聖節玩具驗出含超標塑化劑
另外，海關亦發現一款骷髏骨連身衣褲，未附有識別標記及雙語警告標籤，涉違反《條例》的規定，關員前日勒令該間零售商將違規的六件骷髏骨連身衣褲儲存於指定地方。
中大新發明 極輕便可攜 行路可發電 飛甩「尿袋」
人人手上有一部智能手機，同時也要「尿袋」（流動電源）隨身，以便隨時為電話充電，但將來大家可以向「尿袋」說聲再見。中文大學研究員發明隨身輕便裝置，透過人體步行，將膝部彎曲的動能轉化為電力，由人體自行發電...
2019-10-30
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馬雲菲拳王組隊 向美拳王下戰書
退休生活最高境界是退而不休，由上月卸任主席的阿里巴巴創辦人馬雲向大家作出良好示範。繼上周六現身酒吧高唱《成都》後，在周日與菲律賓拳王柏基奧宣稱將共同組成「真馬尼隊」，並向有「五十戰五十勝」的美國拳王梅...
2019-10-30
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追捕巴格達迪軍犬照片曝光 特朗普：牠做了出色工作
這次擊殺極端組織伊斯蘭國領袖巴格達迪的行動，唯一負傷的英雄是一隻現役軍犬。這隻優秀毛孩的英姿被美國總統特朗普Twitter分享出來，特朗普形容，牠做了一項出色的工作。而美軍雖然拒絕公開牠的名字，但透露牠已康復返回工作崗位。 特朗普周一在Twitter分享了今次突擊行動的無名英雄照片。從照片中，只知道那隻軍犬屬比利時瑪蓮萊犬（Belgian Malinois）。在上周六的軍事行動中，牠聯同一批美軍突擊隊員追蹤巴格達迪到一條地道內，逼使巴格達迪引爆身上的炸彈背心，與三名子女同歸於盡。 特朗普在訊息中寫道：「我們把這隻神奇軍犬（名字保密）的照片公開。牠做了一項出色的工作，捕獲及殺...
2019-10-30
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罕有孖屋放盤 爾巒通透大廳別致舒適
元朗低密度住宅爾巒，臨河而建，與翠綠山林為伴，環境清幽寧靜。是次走訪為一間孖屋，兩屋的實用面積大概約1600方呎，大屋向東南，屋主打通兩屋的花園，面積逾千呎，兩屋裝潢雅致簇新，特高樓底設計，甚有氣派。...
2019-10-30
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內地經濟增長下調 候議息結果 美股牛皮偏軟
市場觀望美國聯儲局議息結果，外圍股市昨晚窄幅上落。美股杜指早段微升9點，見27099點，標普指數接近持平，至於納斯達克指數則下跌0.2%。油價亦下跌，紐約期油昨晚下跌1.4%，跌至每桶55美元。 ...
2019-10-30
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夏神轟雷
皇家馬德里上周中歐聯作客擊敗加拉塔沙雷一洗頹風，今晚西甲快車回師班拿貝主場迎戰包尾大幡雷加利斯，在法國射手賓施馬輪休下改由比利時前鋒夏薩特肩負入球重任，讓球主客和讓一球主勝趁早下注免愈買愈熱。（Now4K 611、632台周四凌晨4:15直播） 上輪西甲皇馬作客0:1不敵馬略卡隊內一片愁雲慘霧，幸球員知恥近乎勇於上周二歐聯作客1:0力挫加拉塔沙雷止頹勢，負傷上陣的賓施馬踢足九十分鐘，今仗教練施丹將安排他輪休改由夏薩特領軍鋒線。而皇馬在班拿貝表現可靠西甲三勝一和不敗，夏神「開齋波」便在上次主場4:2勝CF格蘭納達取得，他豪言：「繼承C朗拿度的七號不容易，但我會傾盡所能為皇馬贏...
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影視上線 串流賞藝新睇驗
近年串流媒體（Streaming Media）愈趨普及，為我們的歌影視等賞藝生活與習慣，帶來翻天覆地的改變，亦因而造就出一種新的經濟模式。Netflix作為串流影視龍頭，適時於明天（10月31日）起推...
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4歲Sofia身高似7歲 梁詠琪有長腿囡囡 做高妹接班人
梁詠琪（Gigi）與西班牙籍老公Sergio嘅混血囡囡Sofia（祈淑菲）出世時已手長腳長，遺傳晒父母嘅高瘦身材。早前，短髮靚媽Gigi仲表示目測4歲乖女已有7歲高身形嘞！日前下午，Gigi與老公齊齊...
2019-10-30
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社論——搞全港「賣大包」救市
反修例風波擾攘四個多月，未見平息跡象。旅客擔心香港社會狀況，不來遊玩，旅遊業首當其衝，牽連零售、酒店、飲食等行業同時蒙受損失，尤其飲食業最難捱，部份食肆開始裁員，甚至關門大吉。政府針對個別業界的苦況，陸續推出支援措施，但救得一時，終非長久之計，當局是時候聯合各界別，搞一次全面性的振興行動。 根據最新統計數字，截至八月，訪港遊客比去年同期大跌三成九，當中內地遊客勁跌四成二，酒店入住率下降，零售業少了外來客源，營業額大跌，而依靠客流才能生存的飲食業，受遊行示威影響，食客不來，業界估計已有數以百間食肆被逼結業，連的士等公共交通也少了乘客，要求政府伸出援手。 旅客卻步的局面，相信會...
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頭號目標——大聚會值博之選
第五場四班一二○○米。此場屬亂局，有能力爭三甲的馬有七八匹以上，本來揀任何一駒都難言把握，不過好處是容易有好分頭，博WP即使只跑位置，也隨時有利潤。 「大聚會」全盛時是三班都夠贏之馬，上季轉至高伯新馬房後，在四班兩捷，回升三班後便無以為繼，嚴格計尚未回到本身最高峰，但起碼證明練者已摸通訓練此駒的竅門。 「大聚會」上季剛轉到伯廄的初期，集中跑千四、千六米，減分意圖路人皆見，其後在490場次回師首本的谷草千二米並重戴面箍，即可殺敗稍超班的「小威人」，可見退化程度未算嚴重。至於之後兩仗與今次又同場的「無價寶」互有勝負，「大聚會」落敗一仗是要讓前駒十八磅，之後反勝一仗也要讓十一磅，...
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