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團體籲萬聖節集會 警方：大量道路或堵塞

2019-10-30 列印
　　對於網上有團體呼籲於明日萬聖節晚舉辦集會，並由銅鑼灣維多利亞公園遊行至中環一帶，警方昨指出，有關未經批准的集結會，大大增加公共安全及公共秩序的風險，預料到時於天后、銅鑼灣、灣仔、金鐘及中環一帶，可能出現大量堵塞道路事件，威脅公共秩序及破壞社會安寧，呼籲市民盡量避免到有危險的地方。

　　警方指出，屆時，有需要時封閉部份道路，希望市民體諒，警方亦已提醒當區店舖加強留意，在有需要時提早關門，以配合警方行動，保障生命及財產安全。警方又指出，任何團體如計劃舉辦任何活動，應盡早與警方聯絡及協商。

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