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美股中段升20點

2019-10-30 列印
　　市場觀望美國聯儲局議息結果，外圍股市昨晚窄幅上落。美股杜指中段升二十點，見二七一一一點，納斯達克指數則報八二九五點，跌三十點。港股在美國的預託證券普遍偏軟，滙豐預託證券中段升零點零六元，見五十九點五一元，騰訊則報三百一十五點二五元，跌一點七五元。

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