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毀港鐵政府樓招牌 三中學生獲准保釋

2019-10-30 列印
　　三名年齡介十三至十七歲的中學生，涉嫌於上月二十一日晚上，毀壞港鐵荃灣站指示牌及荃灣政府合署招牌，各被控兩項刑事毀壞罪，案件昨於西九龍裁判法院提訊，三名被告暫毋須答辯，獲准保釋，案件押後至下月二十日再訊。

　　被告依次為羅曉鋒（十六歲）、廖子文（十七歲）及伍姓少年（十三歲）。代表廖的大律師姚本成指出，廖當時在埸被截獲及其後在警署均遭受警方暴力對待，希望法庭記錄在案。

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