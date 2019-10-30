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李嘉誠基金撥兩億「應急錢」 中小食肆每間可獲六萬元

2019-10-30 列印
■長和系資深顧問李嘉誠名下的基金會，早前宣佈捐出十億元「應急錢」。
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　　長和系資深顧問李嘉誠名下的基金會，早前宣佈捐出十億元「應急錢」，該基金會昨指眼見飲食業困難每況愈下，為紓緩即時財困，第一期「應急錢」計劃動用二億元支援飲食業，合資格的中小型食肆，每家可獲六萬元「應急錢」，款項預期於十一月底前發放。商務及經濟發展局局長邱騰華指出，在經濟困難時期，政府未必能做到所有工作，希望社會有心人幫手，擴大支援範圍，令更多人受惠。

　　該基金會表示，為了令資金盡快送到有需要協助的食肆手上，撐過這艱難時刻，基金會將以最信任的態度，訂定最簡易的批核過程，只要符合中小企定義，僱用少於五十人，持有效商業登記及飲食業牌照（普通食肆、小食食肆、燒味及滷味店），即可申請。

　　基金會指自十月四日公佈支援中小企，一直與政府及各界緊密磋商支援中小企的方案，最終認為此方案最能直接、簡單、快捷地盡一點綿力，紓解業界困難。同時，此方案更得到業內商會、協會組織支持，食肆可直接到基金會網頁提交申請。

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