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食環下周一展第二輪小區滅鼠

2019-10-30 列印
　　食環署將於下周一在全港各區展開第二輪目標小區滅鼠行動，以持續深化地區防治鼠患工作的成效，為期八星期。        

　　食環署發言人說，署方會在目標小區加強清潔街道、街市、小販市場的清潔工作，清掃街道和後巷，清洗廢屑箱，清理街市和小販市場攤檔的雜物和垃圾等，以保持環境衞生。

　　食環署轄下各環境衞生辦事處會根據鼠患參考指數、鼠患投訴數字、居民意見、食肆及「三無大廈」數目等，選出目標小區，透過改善環境衞生、加強滅鼠及執法三方面，在區內針對性地進行防治鼠患工作。

　　署方會在出現鼠患的地點，如後巷、垃圾收集站、街市、小販和熟食市場及建築地盤的周邊地方等，加強防鼠及滅鼠工作。

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