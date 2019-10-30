﻿Jetso App兩折筍價690蚊 換購五件裝廚具家電福袋！

工欲善其事，必先利其器！想煮一餐豐富又好食嘅晚餐，梗係要用一批專業嘅廚具啦！o依家頭條Jetso App推出兩折超筍價港幣六百九十蚊，換一套五件嘅廚具家電福袋套裝（原價要三千四百九十四蚊），等你可以一次過儲齊晒煮餸同做家務要有嘅裝備！做得家庭「煮」婦，煮三餸一湯都唔少得！用牛頭牌五層不銹鋼雙耳煲傳熱快之餘又有五點八升咁大容量，煲湯都夠晒成家飲！加埋意美廚不黏底嘅易潔炒鍋仲有牛頭牌日式廚師刀及廚剪套裝就輕輕鬆鬆煮到餐靚飯啦！



福袋唔止令你食得好，仲幫你瞓得好！你知唔知塵蟎最鍾意留係牀褥同埋枕頭上面？咁樣好易令到鼻敏感發作瞓得唔好！五件裝嘅福袋仲有埋GrandaZ嘅UV拍打除麈蟎機，咁就可以用UV拍打除塵蟎機特有嘅粉麈過濾系統同UV-C紫外光燈，幫你殺晒枕頭牀褥上面嘅塵蟎細菌啦！o依家喺旺角、銅鑼灣、葵芳嘅家家禮品換領中心用頭條Jetso App獨家優惠，只需港幣六百九十蚊就買到一套五款嘅福袋，限量三百套，仲唔快啲下載頭條Jetso App去換購？賣晒就無㗎啦！開App即有詳細地址！