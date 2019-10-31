網民號召戴面具遊行至蘭桂坊 嚴防萬聖節鬧事 警港島佈重兵

《禁蒙面法》生效近一個月，有網民趁今日萬聖節，號召市民今晚戴上官員面容的面具，由維園遊行至蘭桂坊。消息稱，「勇武派」或發動堵路，破壞中資商店等激烈行動。警方搜集情報後，決定部署大批防暴警察，並在中環一帶封路和截查蒙面者，嚴防有人在蘭桂坊生事造成混亂。



有網民抗議《禁蒙面法》，悼念自殺和聲稱被自殺的示威者，發起「哈囉喂九官面具夜」，號召示威者戴上臉帶鮮血或獠牙的高官面具，今晚七時半維園集合，遊行往中環蘭桂坊，港島各區或在西方「鬼節」陷入一片混亂。



翻查近日社交群組留言，有人提議破壞沿途閉路電視鏡頭，以防警方根據片段取證控告示威者，並繼續破壞中資和「親建制」商店，今晚示威活動則會有「物資組」人員在現場派發面具，並派發頭盔、雨傘等「防具」。



特別交通安排防大量堵路



由於是次活動沒有向警方申請不反對通知書，消息稱「勇武派」預計警方可能採取驅散行動，故會走在前排抗衡防暴警察，亦打算遊行期間在銅鑼灣軒尼詩道、德輔道中等幹道設置路障，部份人直接往蘭桂坊佯裝慶祝節日的酒客，伺機發起示威。



警方表示，港島區今晚有可能出現大量堵塞道路事件，會作特別交通安排，今午二時至翌日上午六時會封閉蘭桂坊、榮華里、和安里及介乎雲咸街與威靈頓街的德己立街，附近馬路旁停車位會在同時間暫停使用，違例停泊車輛將被拖走，並會視乎人潮情況，封閉中環其他馬路。



酒吧或提早關門 中環站九時關站



除了封路，消息稱警方今午開始會派出大批防暴警察，在中環至銅鑼灣一帶截查可疑人士，包括戴面具市民，若有人藏有工具可作非法用途，會採取拘捕行動，若證實「扮鬼臉」只為消遣和慶祝節日則予以放行。警方亦會在維園一帶部署重兵，不排除「先發制人」，驅散剛起步的非法遊行及集會人士。



對於今晚有網民號召市民到蘭桂坊遊行，蘭桂坊協會主席盛智文表示，餐廳及酒吧或因應情況結束活動，並希望警方不會在蘭桂坊施放催淚彈。



港鐵表示，與政府作風險評估後，考慮今天風險，港鐵各線（機場快線除外）、輕鐵及港鐵巴士服務晚上十一時結束，太子站下午二時起臨時關閉，列車將不停該站；晚上九時起中環站臨時關閉，列車將不停該站。