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【獨家調查】10大最高脂肪含量餅乾 第1位吃整包達每日攝取上限近1.5倍

2019-10-31 列印
　　本網調查超級市場內57個牌子共245款餅乾（註*）的總脂肪含量，為大家倒數10大最高脂餅乾，發現吃完整包列第1 位的餅乾，脂肪攝取量竟然達到每天上限近1.5倍！詳情：http://bit.ly/2NjgaTX
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