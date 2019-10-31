  • 2019年10月31日 星期四
  • 23º
  • 65%
熱門： 知專理大江樂士萬聖節DQ

日報新聞 > 港聞

聖保羅男女校董會函家長禁學生示威

2019-10-31 列印
■聖保羅男女中學校董會致家長的信。
Previous Next

　　名校聖保羅男女中學的校董會，昨致函家長指該校同學於校園內外，都不可舉行或參與違法之公眾示威和集會活動，以確保學校維持安全及在不受干擾之情況下，讓所有學生專心學習。所有人士均不可利用學校作平台，在校內宣示個人政治立場或主義，未經校方事前書面同意，不可以以學校名義在校內舉辦相關活動。違者一如既往視為違反校規，面臨紀律處分。

　　另外，校董會稱，校方與同學正一同研究安排合適活動，讓同學們能充分了解近期發生之社會事件的前因後果，在互相尊重的情況下作出理性討論。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd