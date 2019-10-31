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聯儲局減息1/4厘

2019-10-31 列印
　　美國聯儲局今晨兩點公佈議息結果，一如市場普遍預期，進一步減息四分一厘。美國股市中段偏軟，杜指報二七○七五點，跌十五點；納指則報八二五五點，跌二十一點。滙控美國預託證券價格見五十九點三三港元，升零點一三港元；騰訊則見三百一十五點三二港元，跌零點八八港元。紐約期金報每盎司一千四百九十六點五美元，升五點八美元。

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