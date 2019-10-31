港台已就陳同佳赴台安排聯繫

中、港、台三方持續就陳同佳案發聲。保安局局長李家超昨表示，港台雙方已就陳同佳赴台的安排展開聯繫，強調陳到台自首與司法協助無直接關係。台灣陸委會指出，陳到台投案關鍵，在於港府的責任感及陳自己真實的意願。國台辦則敦促民進黨當局，不要再進行政治操作。



李家超昨在立法會會議上指出，港方樂意在台方尊重香港法律及司法管轄權下，提供一切所需的合法可行協助，希望雙方在尊重各自司法制度下務實處理。陳同佳現在是自由人，特區政府無權如台方所述去將他續押或對他施加強制措施。



陸委會主委陳明通昨指出，陳同佳能否來台，核心問題在於港府的責任感，及陳同佳的真實意願，希望各方都能付諸行動。



