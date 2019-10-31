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﻿土瓜灣盲人輔導會工廠﻿ ﻿暫遷至觀塘空置校舍﻿

2019-10-31 列印
■位於土瓜灣的盲人工廠將重建。
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　　位於土瓜灣的香港盲人輔導會工廠暨庇護工場將清拆重建，暫遷選址曝光。教育局局長楊潤雄昨指出，局方在今年三月應勞工及福利局要求，檢視教育局轄下的空置校舍，有否合適可供盲人工廠的臨時處所。當時，一所位於觀塘的小學，預計可於九月重置至同區的新建校舍，原有校舍將會歸還予政府，該局將有關資料轉至勞福局，供該機構考慮。

　　楊又補充，該機構初步評估後，認為該小學校舍適合作為其工廠暫遷用途。現時估計，該服務機構需要使用該空置校舍至二○二五年。惟有立法會議員質疑，位於觀塘的空置校舍是否適合營運庇護工場，及有否與學校競爭申請使用該空置校舍。

　　據社會福利署早前向立法會提交的文件指出，盲人輔導會工廠暨庇護工場，預計於二○二二年清拆重建，新大樓約於二○二五年落成，在重建期間及新大樓落成後，現有庇護工場及工廠部的大部份工種繼續運作，輔導會將維持現時與工廠部工友的僱傭關係。

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