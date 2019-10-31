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學生欲成未來領袖 馬道立：須有社群意識

2019-10-31 列印
　　年輕人是社會未來棟樑，需要擁有社群意識。終審法院首席法官馬道立昨出席中學校長會會慶論壇，並以「今日學生、明日領袖」為題致辭時表示，學生要成為未來領袖，就要有「社群意識」，學習法治最底層的包容、尊重及妥協精神，學生在行使權利時，亦要尊重他人的自由權利；他又指出，法院致力平衡意見不同人士就合法權利所起的衝突，強調尊重個人及他人權利，同樣重要。

　　出席同一場合的中學校長會主席鄧振強說，本港自六月起經歷艱難時期，需要思考裝備下一代，令他們明白，如何在萬變的社會中塑造自己。

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