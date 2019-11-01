政務司辦助理文書主任旺角被捕 硝煙萬聖節「面具幫」攻蘭桂坊

《禁蒙面法》實施以來首個萬聖節，慶節熱點蘭桂坊一帶昨晚瀰漫催淚煙！逾千名示威者，不少人戴V煞面具或已化妝，入夜後由維園遊行往蘭桂坊，亦有人一早抵達蘭桂坊入口等待進入，兩批人卻被警方攔截。有激進示威者在外圍縱火堵路，警方發射多枚催淚彈驅散人群及帶走多人，催淚煙更吹向蘭桂坊，酒吧紛紛落閘。另外，有激進示威者在旺角警署一帶堵路及破壞，警方拘捕多人，被捕者包括政務司司長辦公室一名助理文書主任。



蘭桂坊昨午開始氣氛外馳內張，街道已設置水馬，防暴警員不斷巡邏，食客入夜後如常前往蘭桂坊消遣。至晚上約八時，大批市民在蘭桂坊入口等候進入，卻被防暴警員的防線阻擋，指蘭桂坊因發生其他公眾活動而封閉，呼籲群眾離開。有人不滿並叫囂，人潮湧出威靈頓街及皇后大道中，警員隨後沿德己立街持盾推進，並在蘭桂坊外圍分批設防。



警中環施催淚彈驅散



近乎同一時間，約三百名「扮鬼扮馬」的示威者由維園前往蘭桂坊，同樣被警方攔截，兩批示威者在外圍聚集，警方行動隨之升級，驅趕站於蘭桂坊街頭的市民及記者，又將一名女子拉入防線內，引起民眾鼓譟，亦有外籍女子在皇后大道中近畢打街挑釁警方，警員施放胡椒噴劑，記者被噴中，女子則趁亂逃去，隨後警員沿皇后大道中推進。



挑戰《禁蒙面法》



另一批示威者在中環站K出口縱火，更有人佔據德輔道中近畢打街，警方發射多枚催淚彈，但催淚煙吹向蘭桂坊，一度令到部份酒吧落閘，示威者改到威靈頓街及擺花街交界繼續要求警方開路，警員及至昨晚十時許沿擺花街推進驅散人群及制服數人，雙方對峙至今日凌晨。



昨日亦是太子站八． 三一事件兩個月，大批示威者昨午一時開始在站外獻花或燒衣。一批激進的蒙面人入夜後堵塞彌敦道，警員發射多枚催淚彈，激進示威者隨即往太子站C2出口縱火，又破壞彌敦道與荔枝角道交界的交通燈，並在彌敦道與登打士街設路障及燒雜物，更一度阻止消防滅火。



激進示威者投擲汽油彈，防暴警清場帶走多人，政務司司長辦公室一名助理文書主任，據悉也在旺角區內涉嫌參與非法集會被捕。