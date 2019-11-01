﻿律政司申臨時禁制令﻿﻿ 禁網上發佈煽暴言論﻿

網民在連登或Telegram等不同網上平台教授汽油彈製造方法，亦教人瞄準警員大動脈割頸等行兇手法，律政司司長有見及此，昨晚以公眾利益守護者身份，成功向高院取得臨時禁制令，禁止任何人在網上，包括連登、Telegram等，有意圖散佈、傳播、發佈、重新發佈任何資訊或材料，促進、鼓勵或煽動任何人使用武力，非法對他人身體或財物造成損害，臨時禁制令有效期至十一月十五日早上十時半。



代表律政司的資深大狀杜淦堃陳詞指，是次申請由律政司單方面提出，鑑於有示威者使用暴力導致市民、警員受傷，財物受損，有證據顯示有網民在網上匿藏身份，透過社交媒體或平台發佈煽動示威者使用暴力，針對目標人物不僅是警察，甚至有反對暴力的市民，或任何被視為「藍絲」者。



杜大狀向法庭呈上相關網絡截圖，證明旺角警署於一晚內被示威者連環投擲逾二十個汽油彈或土製炸彈，以及有警長在觀塘apm商場外遭示威者割頸，但翌日有網民在社交平台詳細分析人體大動脈位置，以及應捨長刀，改用短刀，以一擊致命，亦有網民在連登、Telegram等上載如何將盛有腐蝕性液體的玻璃樽或彈珠從高處掟向警員等。



杜大狀強調，當有人在網上教授攻擊警察或其他目標人物手法後，即時有其他人轉發，成功煽動大批示威者「有樣學樣」，令警員或其他被針對人士蒙受身體傷害，故此，臨時禁制令的其中一個目的，是向公眾發出信息，網上言論同樣受法律規管。



主審高院法官高浩文指，近來在示威者向他人施暴及破壞他人財產的行動中，網上言論擔當煽動角色，遂應律政司要求頒發臨時禁制令，禁制任何人在連登、Telegram等發佈煽動暴力言論。法官認為民事禁制令有助減少犯法行為，更是要告訴示威者在網上言論並非不受法律規管及毋須負上法律責任。



法官承認，臨時禁制令無疑會損害《基本法》賦予市民的言論自由，但強調言論自由並非絕對，法庭有必要限制發表涉及煽動暴力的言論，並需在兩者之間取得平衡。法官強調，任何人可於任何時間就禁制令提出反對修訂，案件將於下月十五日再訊。



