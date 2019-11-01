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新聞處發短片促停止暴力

2019-11-01 列印
新聞處發短片促停止暴力
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　　反修例風波引發連場衝突，多處受破壞。政府新聞處近日在網上上載一條長約一分鐘短片（見圖），展示了最近數個月的衝突，激進示威者破壞道路和鐵路等設施，希望市民珍惜香港，回復理性及停止暴力。

　　短片以圖片形式播出，指由今年六月至前日，共有四百六十組交通燈先後受到破壞及損毀、四萬四千八百米路旁欄杆被折除、二千九百平方米行人路路面被破壞及二千六百個公共道路設施遭塗污。

　　鐵路方面，有八十五個港鐵車站、六十個輕鐵車站及近一千五百六十部入閘機被破壞，一千八百四十部售票機、增值機及收費器損毀，近一千九十部閉路電視、五十部升降機被破壞。

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