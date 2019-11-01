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美股中段跌243點

2019-11-01 列印
　　美國周四股市中段下挫，杜指報二六九四二點，跌二百四十三點；納指則報八二五九點，跌四十四點。滙控美國預託證券價格見五十九點○八港元，跌零點四二港元；騰訊則見三百一十七點七四港元，跌三點○六港元。

  紐約期金報每盎司一千五百一十三點七美元，升十七美元。
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