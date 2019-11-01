持續的暴力示威，打擊市民外出消費意欲，並令旅客卻步，商店食肆損失慘重。政府向中小企推出支援計劃，表面上是及時雨，中小企卻有苦自己知。在昨午商界餐會上，一名雜貨店東主向特首林鄭月娥訴苦，言詞激動，力陳當局支援中小企計劃不到位，在場的商經局局長邱騰華積極反應，趨前接觸這名「苦主」了解。事件反映當局在非常時期，不能口惠而實不至，必須靈活變通，減省繁文縟節，盡快向中小企伸出援手。 這名年輕商人表示，政府的支援貸款，申請需時，框架不適合，若政府不改轅易轍，提供緊急援助，不少中小企、零售業和年輕企業將會這次危機中倒閉。究竟支援中小企計劃出了甚麼問題？相關部門必須聆聽意見，了解中小企的難...

2019-11-01