  • 2019年11月1日 星期五
  • 24º
  • 75%
熱門： 沖繩首里城不明氣體萬聖節蔡少芬

日報新聞 > 港聞

建制派倡暫緩預繳稅一年

2019-11-01 列印
　　多名建制派立法會議員，於昨日立法會繼續審議的寬減一八至一九課稅年度薪俸稅、個人入息課稅及利得稅的條例草案時均指出，政府應該暫緩預繳稅一年。

　　新民黨葉劉淑儀認為，政府寬免預繳稅較寬免差餉，更能紓緩市民和企業造成的負擔。自由黨鍾國斌認為，政府應該向面臨財困的企業豁免預繳稅。

　　葉劉淑儀質疑，政府每次推出新措施，都無法贏得市民的掌聲，認為推行新政策要秉持三個原則，不要太瑣碎、早些見效，以及向市民清楚解說政策目的。

　　而鍾國斌批評稅務局的評稅制度不公平，形容是政府迫企業借貸交稅；而工聯會議員麥美娟表示，目前稅務寬免成效不足，受惠市民不多。

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載頭條App
hd