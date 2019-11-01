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《人民日報》促律政司就辱國旗案上訴

2019-11-01 列印
　　對於香港法院日前判處一名犯侮辱國旗罪的男子二百小時社會服務令，內地《人民日報》昨日發評論文章指，侮辱國旗理當嚴懲，法例亦規定可以監禁三年，質疑判決如此輕描淡寫，是不是無法可依。文章又指，法院「從輕發落」、「網開一面」的做法，引起香港市民不滿，認為特區政府應有所作為，由律政司提出上訴，對法院量刑做出較為清晰的指引。

　　文章表示，香港的司法受西方法律思想影響，法官擁有相當大的自由量刑度。然而，從來沒有甚麼法外之地，任何時候任何地區的法律實踐，都必須尊重國情民意，恪守基本原則。

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