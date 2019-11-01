香港至名古屋線下月停飛 ﻿需求急降﻿﻿全日空削來回港航班﻿

全日空（ANA）昨宣佈，由於香港航線需求急劇下降，將於十二月一日起，暫時停飛來往香港及名古屋的航班，至於香港來往東京的航班亦會縮減，來往香港及大阪的航機，將改為小型飛機。



全日空表示，來往名古屋及香港航線暫停期限，為今年十二月一日至下年三月二十八日，當中今年十二月十九日至二○年二月三日則運行。



至於來往東京及香港的航班，將會由每日二班，減少至每日一班；東京成田機場往返香港航線，將由每周十四次往返航班，減少至每周七次往返；往返香港及大阪的航機，將會由二百○二個座位的航機，改為一百四十六個座位的小型飛機。



