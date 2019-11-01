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中央堅持完善「一國兩制」

2019-11-01 列印
　　為期四日的中共第十九屆中央委員會第四次全體會議（四中全會）昨日結束。全會提出，堅持和完善「一國兩制」制度體系，推進祖國和平統一，強調「一國兩制」是黨領導人民實現祖國和平統一的一項重要制度，是中國特色社會主義的一個偉大創舉，必須嚴格依照憲法和《基本法》對香港特別行政區、澳門特別行政區實行管治，維護香港、澳門長期繁榮穩定，建立健全特別行政區維護國家安全的法律制度和執行機制。

　　另外，全會又稱，要堅定推進祖國和平統一進程，完善促進兩岸交流合作、深化兩岸融合發展、保障台灣同胞福祉的制度安排和政策措施，團結廣大台灣同胞共同反對「台獨」、促進統一。

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