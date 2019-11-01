﻿CEO棄高職組班 倡設計思維加科技 改變世界

調查顯示，香港年輕人創業意欲較歐美同輩為低，遠落後於全球創科潮流。有一位大企業CEO正值當打之年，卻放棄高薪厚職，聯同一班志同道合者，主張透過設計與科技，創造社會影響力，他們的首個項目，是籌備推出創意「斷捨離」，協助人們處理未能善用的物質，創造價值。



現年四十五歲的黃思遠（Stephen），在太古集團任職二十一年，曾出任亞洲萬里通行政總裁、太古飲料商務發展戰略總監等高職，事業一帆風順。不過，他牢記母校美國史丹福商學院的座右銘─「改變人生，改變組織，改變世界」。他不斷反思：「我因為呢句座右銘去讀書，畢咗業咁耐，仲未有機會去改變世界。」



改變世界，聽似離地，Stephen在史丹福就讀管理學碩士期間，接觸不少抱有理念的人。同班四十名同學中，有七、八個創業，其中一人創立全球最成功的學生貸款平台。當下，他發現世界之廣：「我思想開放咗，清楚見到點樣可以利用科技去提高社會效率。」同時，Stephen學會「設計思維」（Design Thinking），一種以人為本去解決問題的方法，強調問題最為重要，而不是解决方案。



籌備推創意斷捨離



今年初，Stephen發現大部份人總會有物件用唔着，但處理方法不多。於是，他五月份向上司辭職，與史丹福校友Howard成立科技公司Dory Technology，列妥善處理閒置物品為首個項目，果敢地踏出創業第一步。



憑着擔任多年管理層的經驗，Stephen說：「要以商業模式去為各持份者創造價值，成件事先會做得好。」過去，慈善團體與企業處於兩極，現時發展趨勢卻是兩者合二為一，在公司產生盈利的同時，為社會產生正面價值。他表示，Dory朝着這個方向前進，以設計與科技去創造社會影響力之餘，賺取利潤維持公司運作。



Stephen相信團隊精神反映在公司名字「Dory」，一如動畫《海底奇兵》中的藍吊魚Dory「唔識驚」，他相信：「只要同一班志同道合嘅人一齊努力，所有難題會迎刃而解。」Dory強調統一性（oneness），Stephen形容若你在香港拋一件垃圾入海，它或飄至三藩市海邊，「我哋唔止睇個難題喺本土出現，香港無問題，唔代表其他地方無，要將眼光放遠。」



搖身一變成為親力親為的創業者，Stephen感謝一班同事在公司成立雛形便加入。始創團隊成員之一Albert，於Stephen任職亞洲萬里通期間曾合作，大家認同以人為本的設計方式，二人工作時能產生一加一大於二的效果。另外兩名成員Alva與Apo希望，Dory能帶領他們有更廣闊的眼界，為社會帶來正面改變。



Dory的理念吸引法國人Alex加入，他指該概念在法國並非常見，他樂於為社會付出。Teresa亦指出，加入Dory是一個有意義的人生挑戰。



Stephen坦言，親身與新一代員工合作，了解他們的想法，一起在過程中進步，「如果我哋每日返工，都有一個信念，去直接為世界帶嚟一丁點幫助，係一件美好嘅事。」



記者：羅雅如



