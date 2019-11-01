廣東福建計劃長者生活津貼 毋須回港今起接受申請

社署於明年一月一日在「廣東計劃」及「福建計劃」下所推行的長者生活津貼，今日起接受申請。發言人指出，為方便長者有充足時間提交申請，六十五歲或以上、選擇移居廣東或福建並符合資格的長者，毋須每年回港，便可領取現時每月二千六百七十五元的普通額，或每月三千五百八十五元的高額長者生活津貼。兩個計劃繼續為七十歲或以上長者，設有毋須經濟審查的高齡津貼。



發言人指出，在計劃推行首年，會作出單次特別安排，符合資格，但未能在申請日前連續居港最少一年規定的長者，毋須先回港居住一年亦可以受惠，惟申請人須在緊接申請日期前，在廣東或福建連續居住最少一年，提交有關省份的住址證明文件。



社署已委任香港國際社會服務社，作為「廣東計劃」及「福建計劃」下長者生活津貼的代理機構，負責協助基於健康理由未能回港辦理申請手續的長者完成申請、進行會面和個案覆檢，以及處理查詢等。



