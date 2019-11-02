﻿警指黑衣人懷電槍「燃氣彈」 武器升級「私了」電擊

持續四個多月的反修例示威衝突，激進示威者暴力武器亦持續升級，殺傷力更強。前晚萬聖節衝突中，警方首次發現有激進示威者從貨車卸下壓縮氣體燃料製成的爆炸品，幸沒有引爆。同時，警方昨天「放蛇」購買得十支電槍及二十支伸縮警棍，拘捕一名涉案男子，又發現有示威者手持類以電槍，向被打至昏迷的不同政見途人，電擊施虐。



激進示威者堵路、縱火、擲磚及掟汽油彈後，最近還「加入」電槍及壓縮氣體燃料製成的爆炸品。警方指出，前晚在旺角警署及太子站一帶的示威衝突中，有警員發現一輛密斗貨車駛至旺角警署對開的荔枝角行車天橋，有疑似示威者卸下一批可疑物品。警員事後了解，發現有十支邊爐氣罐的壓縮氣體燃料製成的爆炸品，幸而沒有引爆，否則必定對附近途人和警員造成生命危險。



另外，警方發現有人網上非法兜售電槍及伸縮警棍，西九龍總區重案組昨天派員假扮買家，購買得十支電槍和二十支伸縮警棍，拘捕一名涉案男子，涉嫌無牌管有槍械。



太子示威者卸下氣罐



旺角昨晨一時至二時發生兩宗「私了」事件。一名疑與示威者不同政見的男途人，遭激進示威者圍毆倒地昏迷後，一名黑衣蒙面示威者以疑似電槍物體，電擊其左手。另外，一名男子被指駕私家車撞示威者及示威者設置的路障，他下車時被圍毆受傷，滿面披血，座駕亦被毀。



面對暴力不斷升級，警察公共關係科總警司謝振中說：「可以見到暴徒嘅殘暴心態同行為，已經唔能夠用言語去形容。呢啲泯滅人性嘅場面，每周重複又重複，社會係咪真係容忍呢類事情，繼續不斷上演呢？」他指據《槍械及彈藥條例》，無牌管有槍械和彈藥，包括電槍，最高可被判十萬元及監禁十四年。



賣家網售電槍被捕



另外，本周一至周四多區衝突中，警方共拘捕二百四十九人，分別一百七十五男七十四女，年齡介乎十三至六十一歲，涉嫌非法集結、藏有攻擊性武器、襲警、在身處非法集結時使用蒙面物品，及藏有工具可作非法用途等。



