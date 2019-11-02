社工遭警棍打穿頭 羅致光：幫人要衡量能力

前晚萬聖節在中環蘭桂坊及旺角都發生警民衝突，至少有十六人受傷。對於一名社工在旺角示威衝突中疑遭警員用警棍打傷，勞工及福利局局長羅致光表示，部份在示威活動前線中的社工，若當時他們並非以社工身份提供協助，難以作出評論。但他強調社工幫人亦要衡量自己能力及處境。



警方指出，激進示威者當晚打着「萬聖節」旗號，在蘭桂坊附近、旺角及太子等地進行堵路，肆意縱火破壞，至昨凌晨二時後才結束。至少十六人受傷，十一男五女，年齡介乎十六至七十一歲，當中兩名男傷者，情況嚴重，餘下情況穩定及接受治療後已出院。



在蘭桂坊的衝突中，防暴警員向示威者發射催淚彈及胡椒球槍驅散，一名女子在擺花街附近指罵警員及阻警方推進而被捕。至於旺角及太子的衝突中，一名社工被警員以警棍打至頭破血流，事後要縫五針。



