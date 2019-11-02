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九月零售銷貨值 按年下跌18.3%

2019-11-02 列印
■鞋類及其他衣物配件的銷售貨值下跌逾16%。
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　　本港零售業總銷貨價值連跌八個月。政府統計處昨日公佈，九月零售業總銷貨價值的臨時估計，為二百九十九億元，按年下跌百分之十八點三，與去年同期比較，今年首九個月合計的零售業總銷貨價值的臨時估計，下跌百分之七點三。香港零售管理協會主席謝邱安儀表示，雖然九月的跌幅較八月有改善，但認為是受基數效應影響，不代表情況好轉，預期十月跌幅料進一步擴大。

　　統計處指出，按零售商主要類別的銷貨價值分析，跌幅最大的為珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物，下跌百分之四十點八；其次為百貨公司貨品，下跌百分之二十五點六；至於鞋類、有關製品及其他衣物配件，則下跌百分之十六點六。政府發言人表示，零售業銷售在九月再度顯著按年下跌，反映本地社會事件持續，令訪港旅遊業及與消費相關的活動受到重創。

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