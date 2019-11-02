DQ之鋒選舉主任： 天台屋有申報

早前香港眾志秘書長黃之鋒參選南區區議會海怡西選區提名被裁決無效，該選舉主任蔡亮，被傳媒揭發位於西貢的住所疑有僭建問題，包括天台上一間三百方呎的玻璃屋及住所門外一塊長約五米的透明玻璃簷篷。



蔡亮昨回應指，被指的天台屋和玻璃簷篷，已分別在一二年和一七年，根據為村屋而訂立的既定制度，經合資格人士向屋宇署作出申報，強調這與選舉主任的工作無關。



她又指，作為選舉主任，有關黃之鋒的個案，已根據《區議會條例》和《選舉管理委員會（選舉程序）（區議會）規例》，按照法例的要求及相關程序作出決定，決定的理據已在提名表格附件中清楚列明。



