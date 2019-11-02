教局：《蒙面法》後回復平靜 無主動要求學校上報

教育局上月要求全港中學在《禁蒙面法》實施後，上報戴口罩、罷課或參與校外人鏈的人數。局長楊潤雄昨在立法會教育事務委員會上表示，《禁蒙面法》實施後兩至三日，學校已相對回復平靜，故沒有再主動向校方收集數字，改為由學校就校內情況通報。



他強調，局方沒有向教育局以外的任何人士，提供有關數據。



對於有議員質疑局方早前就《禁蒙面法》向幼稚園學生及家長發通告，是營造白色恐怖。楊潤雄回應稱已就事件向幼稚園校長道歉，又承認幼稚園學生沒有戴口罩出街所衍生的風險，他強調，局方擔心有學生誤觸法例。



