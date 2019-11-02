林超英：屯門「毒氣」疑北面飄來

屯門區有兩處居民，於本周一都聞到不明的刺鼻氣味，警方、消防處及環保署派員調查，都未能確定源頭。天文台前台長林超英懷疑，當日有北風將北面的污染空氣吹到香港，不明氣體的來源，可能是屯門北面礦山村一帶。警方則澄清有關警方當日在警方大興基地試放催淚彈的謠言，是無中生有。



林超英前日在網誌上稱，屯門當日吹西北偏北微風，臭氣水平中午後飆升逾一百水平，一氧化碳逾一千水平，可吸入懸浮粒子及微細懸浮粒子都上升，是典型北風將北面污染空氣吹到香港。



他指出，由於礦山村和寶山邨都位於警方大興基地的東北方，若基地釋放不明氣體，在偏北風控制下，不可能飄到該兩處。他指礦山村後方只有山，沒有民居或工廠，有關部門應該去查看。他又指出，凡事必須用常識和道理分析，避免先入為主，或被怨憤和仇恨蒙蔽心思，否則容易做錯事。政府則表示，如氣味再出現或有新資料，會再跟進調查。



