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近四成市民反對不合作運動

2019-11-02 列印
　　香港民意研究所最新民調顯示，近五成受訪者支持市民發起堵塞交通、罷工等不合作運動，以促使政府回應訴求，數字反超越反對不合作運動的受訪者。調查透過網上或電話，成功訪問約三千人，近五成受訪者支持不合作運動，較上周的同類民調，增加約百分之七，兩成七受訪者稱「好支持」不合作運動。另有約四成受訪者反對不合作運動，較上周下跌約百分之八。

　　民研「我們香港人」計劃名譽總監黃偉國表示，政府或認為市民會對反修例運動感到疲倦，但民調顯示，支持透過消費行為，表達立場的受訪者明顯增加，反映市民認為需要持續抗爭，才能迫使政府回應訴求。

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