無線申禁令被拒 會保留法律權利

無線電視早前向法庭申請臨時禁制令，禁止任何人非法及故意襲擊無線員工及毁壞其財物，以保護僱員和公司財產的安全。案件昨在高等法院聆訊，法庭拒絕頒下禁制令。法官陳美蘭表示，無線未能證明其記者或公司財產，未來會繼續受示威者惡意破壞或受實際威脅，認為過去的襲擊只是個別事件。她又指出，無線前線記者採訪時會遮蓋公司標誌，示威者無從識別傳媒身份，禁制令執行有困難，故拒批臨時禁制令申請。



無線發聲明指對判決感到失望，指會留意事態發展，保留法律權利。無線強調，作為僱主應要保護僱員及自身財產，又指高院日前宣佈，禁止在社交媒體上煽惑他人作出破壞行為的命令，只涵蓋網絡背後的人，未有包括在現場作出襲擊行為的人。



