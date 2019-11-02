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外交部抨英《香港半年報告》說三道四

2019-11-02 列印
　　英國外交及聯邦事務部近日發表《香港半年報告》。在北京，外交部發言人耿爽昨日回應表示，英國政府定期發表所謂香港問題半年報告，對香港事務說三道四的錯誤，對此中國表示強烈不滿和堅決反對。

　　耿爽重申，香港事務全屬中國內政，任何外國政府、組織及個人都無權干預，英方對香港無主權、無治權、無監督權，不存在所謂的責任，香港是中國的香港，要求英方正視現實，尊重中國主權，停止發表有關報告，停止以任何方式插手香港事務，干涉中國內政。

　　耿爽又指，香港回歸以來，中國政府嚴格依照《憲法》及《基本法》對香港特區實行管治。



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