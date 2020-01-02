黑衣人火攻滙豐獅 塗污高院 元旦打砸燒警拘400人

港人未能開心送舊迎新，前天除夕晚九龍區多處爆發反修例衝突，元旦日民陣發起遊行，激進示威者發難，大肆破壞滙豐銀行、多間中資銀行、食肆商店等，更有人放火焚燒中環滙豐總行外的銅獅子，並在高等法院外塗鴉辱罵法官。民陣應警方要求腰斬遊行，但示威者繼續聚集在銅鑼灣、灣仔及中環，在多處堵路又擲汽油彈，警方出動水炮車驅散。警方事後公佈，昨晚在銅鑼灣拘捕約四百人。



警方在遊行起步前，分別派員在坑口、西隧往港島方向入口等地截查市民，其中在修頓球場外疑有人收藏武器，把兩人制服。遊行人士約二時已逼爆維園兩個草坪，民陣召集人岑子杰表示，政府開始秋後算帳，打壓「星火同盟」及教育界，擔心公務員成下一目標，指會與被打壓的人並肩同行。遊行人士提早於兩時四十分起步，沿途高叫「五大訴求 缺一不可」、「反對警察加人工」、「徹查警暴」等口號。



黑衣人下午三時到灣仔中國人壽大廈破壞正門玻璃，並進入大堂搗亂Pacific Coffee咖啡店。下午四時，有激進示威者於軒尼詩道和盧押道交界破壞滙豐銀行分行的玻璃門、櫃員機等設施。警方到場拘捕五人，他們涉嫌刑事毁壞，其中一名黑衣男子被便衣警員拖行約十米，有在場人士與警員發生口角，更迫近警方防線，警方先後施放一輪催淚煙及胡椒噴劑驅散。有黑衣人向警方擲雜物，再築成傘陣，有人以麻將枱、燙衫板等作路障。



警銅鑼灣大圍捕



同時，有黑衣人到中環滙豐總行外，向銅獅像噴紅漆，並貼上抗議警察武力標語。滙豐位於駱克道、軒尼詩道等分行同遭示威者塗鴉，及破壞設施。



民陣下午五時半，應警方要求解散遊行，在灣仔、中環等地仍有人聚集。晚上近六時，有示威者在金鐘高等法院附近外牆上，噴上「法治已死」，並點名批評一名女法官。有黑衣人再到滙豐總行外焚燒銅獅像。另外，亦有人於滙豐中環分行門口及櫃員機縱火。



其後，有黑衣人以垃圾桶、磚頭等作路障，堵塞德輔道中及畢打街馬路，破壞交通燈，又向中環站投擲磚頭，並以鐵鏈鎖上出入口。近八時，有黑衣人到天后站對開的星巴克咖啡店縱火，隨後另有黑衣人向火種淋水。警方先後在崇光百貨、德輔道中、遮打花園一帶，出動水炮車，發射水炮及施放催淚彈驅散人群，制服多人。



警：4.75萬人維園出發 民陣：逾103萬



晚上八時許，警方在銅鑼灣花旗銀行外，包圍制服大批人。部份人被要求雙手放在頭部坐下，有人雙手舉起，趴向牆壁。警方又檢查約三十名記者的身份證及記者證。警方其後公佈，在銅鑼灣一帶拘捕約四百人。



警方表示，截至下午五時十五分，共有約四萬七千五百六十人由維園出發。民陣則指，昨日的遊行人數，超過去年六月九日的一百零三萬人。



此外，滙豐發言人強烈譴責破壞該行服務及相關設施的不當及無理行為。滙豐發言人對事件引起客戶不便，深感抱歉，並會盡快復修受影響設施。