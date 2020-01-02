﻿倒數大抽獎混亂﻿﻿旅發局致歉﻿

反修例風波未停息，旅發局取消除夕煙花滙演，改為舉行倒數大抽獎和加強版「幻彩詠香江」，豈料大抽獎一波三折，不少參加者投訴無法在網上登記參與，旅發局延長登記時間，更推遲抽獎。對種種不便，旅發局向參加者表示歉意。



旅發局原定在除夕夜舉辦大抽獎，送出機票、主題公園套票及酒店住宿等合共四百萬元獎品，未料波折重重。首先，活動前天下午六時開始接受網上登記，但很多人填寫資料後，未獲電郵驗證碼，無法完成登記程序，不少人心急如焚。其後，旅發局取消驗證碼，提交電郵地址及部份身份證資料即可，但不少人仍然無法登記。



為公平起見，旅發局決定延長登記時間至昨午三時，而抽獎時間亦順延至昨晚八時，得獎結果改為昨晚十時於活動網站公佈，頭獎的十位幸運兒須在二十四小時內登記，所有得獎者均會獲電郵通知。最終有一百六十三萬人成功登記。



市民批過程「亂晒籠」



旅發局表示，留意到大抽獎網站域名被個別網絡安全供應商列入黑名單，昨日聯絡有關供應商，希望將網站從黑名單中剔除，故需時處理。



本報收到讀者投訴，指前晚多次登記大抽獎，均未能收到驗證碼，只收到回應：「由於人數眾多，請稍候再試」。不少網民批評抽獎流程「亂晒籠」，原本打算興高采烈迎接新一年，最終為了參加大抽獎，費時失事，「十分無癮」。



旅發局總幹事程鼎一回應指，在登記過程中，未見黑客攻擊，正調查出事原因。他強調，局方事前全面測試，即使有大量人登記也不會塞車，亦曾向大型電郵商查詢，使用電郵發送驗證碼並無問題。對引起參加者不便，他表示抱歉。



