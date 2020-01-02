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專家：應提早讓人登記

2020-01-02 列印
　　旅發局除夕大抽獎「蝦碌」。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，旅發局應提早數天讓參加者登記，避免問題出現而不能即時解決。

　　方說，電郵系統一旦偵測到某一方在短時間內發出大量電郵，如驗證碼通知，或會阻截及將相關電郵傳送到收件人的「垃圾郵箱」，而發電郵的一方更有可能被列入「黑名單」。他建議，旅發局應提早數天讓市民登記，避免網絡出現問題。

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