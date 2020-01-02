一男三女元旦B搶閘出世

踏入二○二○年，也是新世紀，一男三女搶閘出生，成為元旦嬰兒。有誕下第一胎的母親直言，懷孕期間香港正值多事之秋，看到新聞報道心情受影響，她希望「新一年少啲唔好嘅事情發生」；亦有公務員新手爸爸期望反修例問題能夠早日解決，讓女兒健康快樂地成長。



昨元旦日零時零分，有一男一女嬰兒在浸會醫院出生，其中元旦B女重三點三公斤，剖腹出生。父母黃生及黃太喜迎第一胎，兩人均從事音樂行業，女兒預產期原是十二月二十八日，對BB遲至元旦日出生，令兩人意外。黃太笑言，懷孕至第五個月，仍為容祖兒「Pretty Crazy 演唱會」演奏十九場，「BB好犀利，聽足十九場歌」，指：「二○一九年香港發生好多事，成日睇新聞情緒會有好多起伏，期望新一年少啲唔好嘅事情發生。」



另外，同在浸會醫院出世、重三點二五公斤的男嬰則是順產，父母鄭生及鄭太向傳媒表示，男嬰預產期是一月十七日，沒料到提早在元旦日出生。母親鄭太指，BB是第二胎，分娩過程較前年第一胎輕鬆。鄭生則希望兒子健康成長、快快樂樂。



公立醫院方面，廣華醫院及伊利沙伯醫院各有一名女嬰在零時十五分及零時二十分出生，分別重二點七五及二點七六公斤。其中於伊利沙伯醫院搶閘出世的「元旦B女」彤彤，父母胡生及胡太均為政府公務員，胡生坦言：「希望會有曙光可解決到現時香港的社會問題，令到寶寶可以開開心心、快樂地成長」，他感激太太辛苦分娩，為家庭帶來新生命。胡太則指新生命出生是媽媽「受難日」，要多謝天下的媽媽，犧牲很多去照顧下一代。



