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載客輕鐵車廂遭擲汽油彈

2020-01-02 列印
　　港鐵屯門車廠站及屯門車廠發生縱火案，昨凌晨二時許，十五分鐘內，有人闖入正在載客的列車，以及向車廠內的巴士掟汽油彈。港鐵發言人表示，一輛往屯門碼頭方向的615P輕鐵，在屯門車廠站上落客期間，約五名黑衣人進入該輕鐵頭卡車廂內縱火，車內乘客即時離開車廂，無人受傷。車長通知輕鐵車務控制中心及用滅火筒將火撲滅。

　　未幾，屯門車廠職員從閉路電視發現有人從外向廠內投擲汽油彈，擲中一輛停泊車廠接的駁巴士，左邊車身受損及玻璃破裂，車身被熏黑損毀，職員自行撲熄火警，無人受傷。警方接報調查後列縱火案處理，暫無人被捕。

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