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跨年「幻彩詠香江」　國際媒體直播

2020-01-02 列印
跨年「幻彩詠香江」　國際媒體直播
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　　旅發局取消除夕煙花匯演，取而代之的加強版「幻彩詠香江」（見圖），用燈光音樂匯演照亮維港，吸引大批市民及遊客親臨觀賞的同時，亦登上各大國際媒體的直播畫面，包括英國廣播公司（BBC）、有線電視新聞網（CNN）、全國廣播公司（CNBC）及路透社等。

　　歷時約十分鐘的加強版「幻彩詠香江」，在維港兩旁大廈天台，踏入一月一日凌晨時發放煙花，會議展覽中心外牆設大型倒數鐘，大批市民及遊客，到場高興迎接二○二○年，也與世界各地分享這份跨進新世紀的喜悅。

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