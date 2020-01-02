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巴士避跑車失控釀連環車禍

2020-01-02 列印
巴士避跑車失控釀連環車禍
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　　昨晨十一時許，一輛載着乘客的720號線新巴，沿港島東區走廊東行至城市花園對開時，疑巴士閃避一輛保時捷超級跑車時失控，先後撞石壆及跑車後，再與的士相撞，其中的士恍如三文治般被夾巴士與石壆之間，巴士擋風玻璃嚴重損毀。車禍中共導致十二人受傷，其中包括六十五歲姓楊巴士司機，以及車上一男八女乘客（三十至七十六歲）受輕傷要送院；而巴士上一名女傷者及跑車上一名三十六歲輕傷女乘客，現場敷治後拒絕送院。警方事後拖走肇事車輛，並調查意外原因。

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