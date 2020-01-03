內地航班抵港客 今起檢測體溫 武漢肺炎港發現三疑似個案

湖北武漢二十七人感染不明肺炎，病毒源頭未明。醫管局昨晚公佈三宗由內地返港的懷疑個案，其中一名女子由武漢回港後出現上呼吸道感染徵狀並發燒，本周二往屯門醫院求診，她初步對沙士、禽流感測驗均呈陰性反應，現已出院。鄰近本港的澳門和台灣，日前已分別派穿生化袍人員登上來自武漢的客機，為乘客量體溫。有議員質疑港府批評口岸防疫措施仍未升級。港府決定由今日起在機場增設紅外線熱像儀，為由武漢抵港旅客作體溫監測。



政府昨天就湖北武漢市的不明肺炎個案舉行跨部門會議。醫管局行政總裁高拔陞說，本周二起至昨天中午，已向衞生署通報三宗懷疑個案，三人都沒有去過武漢濕街市，亦無嚴重肺炎，並已退燒。他說，三宗個案來自瑪嘉烈、屯門及大埔那打素醫院，各人病徵已明顯改善，其中入住屯門及大埔那打素醫院的患者已出院。



其中一人已出院



食衛局局長陳肇始說，會多方面加強預防措施，每日公佈加強監測下的懷疑個案數字；今日起在機場增設紅外線熱像儀，為武漢抵港客機和其他旅客監測體溫，並建議港鐵及航空公司加強清潔武漢抵港列車及航機。如果高鐵西九龍站發現有旅客出現呼吸道感染病徵並發高燒，加上病發十四日前到過武漢的街市或海鮮市場，會即時轉介公立醫院隔離。



衛生防護中心總監黃加慶補道，會在武漢抵港客機的落機閘口，額外加設紅外線熱像儀，若發現有旅客發燒，會作健康評估，再決定是否轉送公立醫院。



多名屯門區議員昨早在網上發帖，指屯門醫院接收一宗曾到武漢的懷疑肺炎求診個案。醫管局其後證實，屯門醫院本周二接收一名出現上呼吸道感染徵狀及發燒的女病人，她三十七歲，報稱病發前曾到武漢，她已出院。



議員質疑通報慢



衞生服務界立法會議員李國麟說，屯院周二接收女病人，當局延至昨天才公佈，質疑通報太慢。他指台灣未發現任何與武漢有關的疑似病例，已即時加強口岸檢疫，批評本港防疫措施未有提升。港大感染及傳染病中心總監何栢良預料，假期後大量港人由內地返港，或會陸續出現懷疑感染個案。他指，現時難以說明病毒會否人傳人。



機管局表示，已加強清潔及消毒機場客運大樓，會配合港口衞生處指示，按需要加強措施。港鐵回應，已加強高鐵西九龍站和港鐵各個車站的清潔消毒工作。



澳門衛生局前日起已派人登上來自武漢的航班，逐一為乘客量體溫。台灣疾病管制署本周二起針對由武漢直航入境的班機，派人登機檢疫。