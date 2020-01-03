根據二○一九年最後一天公佈的「彭博富豪指數」，全球最大網上零售集團亞馬遜創辦人貝索斯的身家雖然在一年內「縮水」一百億美元，但他仍然高踞全球富豪榜第一位。估計貝索斯的資產高達一千一百五十億美元；微軟集團創辦人比爾‧蓋茲以一千一百三十億美元緊隨其後。 貝索斯、比爾‧蓋茲和排第三位的法國大亨阿爾諾（Bernard Arnault），是這個富豪榜上擁有財富超過一千億美元的三人。 貝索斯經過了不太順利的二○一九年，因為與妻子離婚而被分身家，財富少了一大截。不過，他現時仍然擁有亞馬遜集團百分之七十五股權。其前妻麥肯齊擁有百分之四股權，相等於三百七十億美元，在全球富豪榜內排第二十五位。 ...

2020-01-03