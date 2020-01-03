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美股中段升171點

2020-01-03 列印
　　美國周四股市向好，杜指中段報二八七一一點，升一百七十一點；納指則報九○三二點，升六十點。滙控美國預託證券價格見六十一點一三港元，升零點二三港元；騰訊則見三百八十六點一港元，升三點七港元。紐約期金報每盎司一千五百三十二點六美元，升九點五美元；紐約期油則報每桶六 十一點○六美元，無升跌。
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