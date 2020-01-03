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元旦大遊行腰斬 民陣不滿安排

2020-01-03 列印
■民陣發起元旦大遊行，其後應警方要求腰斬。
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　　民陣發起元旦大遊行，開始約三小時後，應警方要求腰斬遊行。民陣召集人岑子杰稱，警方要求民陣於三十分鐘內疏散大量人群，做法不能接受，警方最後將解散時間延後至六時十五分。岑稱，民陣沒有反抗警方要求終止遊行的權力，否則警方可能派出防暴警察驅散在場的「和理非」市民。他估計，警方或擔心遊行人士接觸街站工會資訊，以及害怕遊行人數眾多，因此解散遊行。

　　港島總區Ｎ（行動）高級警司吳樂俊於昨日警方記者會上解釋，遊行開始約個半小時，灣仔軒尼詩道已有暴徒騎劫遊行，破壞一些銀行及咖啡店舖，要求民陣終止遊行活動，實逼不得已。吳又稱，警方在當晚六點半推進，不斷警告在場人士離開，至晚上七點才在灣仔道附近施放催淚彈，當時街上人士已遍離遊行路線。

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